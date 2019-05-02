برئاسة والد محمد أبو شقرة.. تدشين جمعية الشهيد بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

شهد المهندس حسن صفوت موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، نائبًا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، فعاليات تدشين جمعية الشهيد لرعاية أسر الشهداء، التي أقيمت بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور أشرف رحيل، رئيس الجامعة، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والعقيد خيري علي بيومي، نائب المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سيد أبو شقرة، الرئيس الشرفي لجمعية الشهيد بالفيوم.

وقال اللواء سيد أبو شقرة، والد الشهيد محمد أبو شقرة والذى اشتشهد قبل ثورة 30 يونية على يد عناصر تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بالعريش والرئيس الشرفي لجمعية الشهيد، إن الجمعية هي أول جمعية مدنية لرد الجميل لأسر الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، من خلال تقديم خدمات اجتماعية وطبية وتعليمية ورياضية لهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات خيرية لتوفير الرعاية لبعض أسر الشهداء، وتوقيع بروتوكولات مع مدارس وجامعات خاصة لقبول أبناء الشهداء مجاناً، والتعاقد مع مستشفيات خاصة ومراكز طبية وأشعة وتحاليل وصيدليات وأطباء لاستقبال أسر الشهداء دون مقابل، وتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين ونقابة الأطباء لتقديم خدمات مجانية، كما تشمل توقيع بروتوكولات مع أندية اجتماعية بالفيوم والقاهرة والإسكندرية لدخول أسر الشهداء دون مقابل، وتوقيع بروتوكول مع جمعية مستثمري مدينة الفتح الصناعية لتوفير فرص عمل.

وأكد سكرتير عام المحافظة المساعد، حرص محافظة الفيوم على مد يد العون لأسر جميع الشهداء وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم والمساهمة في حل المشكلات التي تواجههم، تقديراً لأرواح أبنائهم الطاهرة التي ضحوا بها في الدفاع عن أرض الوطن، كما أكد أن باب محافظ الفيوم مفتوح أمام جميع المواطنين خاصة أسر الشهداء لبحث مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن تضحيات الشهداء كانت هي ثمن الاستقرار الذي تعيشه مصر.