نصر الله يعلق على تصريحات ترامب عن الملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "قلبه احترق" على الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حينما سمع كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنه الأسبوع الماضي.

وتحدث نصر الله في كلمة متلفزة، الخميس، قائلًا: "عندما سمعت كلام ترامب عنه حرقني قلبي عليه".

كان ترامب صرح خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في منطقة ويسكنسن، السبت الماضي، إن السعودية تشتري من بلاده الكثير ولذلك لا يريد خسارتهم وخسارة أموالهم.

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وخاطب الرئيس الأمريكي الحشود قائلاً: "لدينا أشخاص يريدون قطع الدعم عن المملكة العربية السعودية، إنهم يشترون منّا أسلحة بـ450 مليار دولار. لا أريد خسارتهم".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى الجهود التي يقوم بها لدفع الدول من أجل الإسهام أكثر ودفع المزيد من الأموال لتعزيز قدراتهم الدفاعية.

ثم تحدث الرئيس الأمريكي عن تكتيكه التفاوضي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: "اتصلت بالملك. أنا مُعجب الملك. وقلت: أيها الملك نحن نخسر الكثير في الدفاع عنكم، ولديكم أموال كثيرة".

وتابع: "سألني الملك لماذا تتصل وأنه لم يُجرِ أحد مثل هذا الاتصال؟" فأجبته "لأنهم كانوا أغبياء"، في إشارة إلى إدارة سلفه باراك أوباما وغيره من المسؤولين السابقين.