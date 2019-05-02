نشرة الحوادث المسائية.. "اشتباكات أسيوط وخطف طفل الشرقية وتجارة أعضاء أبوالنمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تكشف تفاصيل إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط خمسة من أطراف مشاجرة بأسيوط استخدمت فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية.

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"هاتي مليون جنيه عشان تشوفي ابنك تاني".. تفاصيل تحرير طفل مخطوف بالشرقية (فيديو)

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحرير طفل مختطف بالشرقية وإعادته إلى أهليته سالماً؛ كما تمكنت قوات الأمن من ضبط الجناة.

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تأجيل محاكمة منه فضالي بتهمة التشهير بجواهرجي لجلسة 20 يونيو

قررت محكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي" ضد الفنانة منة فضالي لنشرها أخبارا كاذبة للتشهير بسمعته لجلسة 20 يونيو لإعادة إعلان الفنانة منه فضالي.

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"تاجر في أعضاء البسطاء".. المشدد ٥ سنوات لصاحب مستشفى خاصة في أبوالنمرس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صاحب مستشفى خاصة، بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية في منطقة أبوالنمرس.

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