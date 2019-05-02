اعتماد نتيجة الثانوية العامة للطلاب المصريين بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، لطلاب البعثة المصرية بالسودان، والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على الامتحان، إن نسبة النجاح بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2019 قد بلغت (55,3%) بالمقارنة عن العام الماضي التي بلغت (53,2%).
وجاءت نتيجة الامتحان على النحو التالي:
- عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الأول (152) طالبا/ طالبة.
- عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (84) طالبا/ طالبة.
- عدد طلاب الدور الثاني (57) طالبا/ طالبة.
- عدد الطلاب الراسبين (11) طالبا/ طالبة.
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