مقتل وإصابة 17 مُسلحًا في عمليات للقوات المسلحة الأفغانية غرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)
قصفت القوات المُسلحة الأفغانية، اليوم الخميس، مواقع لطالبان في شمال غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 مُسلحًا.
وذكر الجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية نفذت عمليات في إقليم (بادغيس) الغربي، أسفرت عن مقتل 9 مُسلحين، وإصابة 8 آخرين.
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