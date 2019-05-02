مقتل وإصابة 17 مُسلحًا في عمليات للقوات المسلحة الأفغانية غرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

قصفت القوات المُسلحة الأفغانية، اليوم الخميس، مواقع لطالبان في شمال غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 مُسلحًا.

وذكر الجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية نفذت عمليات في إقليم (بادغيس) الغربي، أسفرت عن مقتل 9 مُسلحين، وإصابة 8 آخرين.