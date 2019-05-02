مصرع راعي الكنيسة اللاتينية بالسويس في حادث انقلاب سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:
لقى راعي الكنيسة اللاتينية في السويس، اليوم الخميس، مصرعه، في حادث تصادم بطريق "السويس – الإسماعيلية"، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة السويس.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطاراً من إدارة تأمين الطرق يفيد مصرع الأب جبريل ملاك، راعي الكنيسة اللاتينية "الآباء الفرنسيسكان" في حادث انقلاب سيارته الملاكي بطريق السيوس – الإسماعيلية قرب كمين جنيفه الحدودي.
وقال مصدر، إن الأب "ملاك" كان معتاداً السفر يوميًا بسيارته الملاكي، موضحًا أن محل إقامته بالإسماعيلية ويذهب إلى السويس للكنيسة ومتابعة مدرسة الفرنسيسكان.
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان راعي الكنيسة، وتسلمته الأسرة.
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