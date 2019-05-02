مصر للطيران تشارك في معرض السياحة والسفر بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
شاركت شركة مصر للطيران في معرض السياحة والسفر بدبي ATM، حيث كان في استقبال زوار المعرض بالجناح المصري عمرو عثمان مدير مكتب مصر للطيران بدبي والإمارات الشمالية، ليتعرف الجمهور على أحدث عروض الشركة وخدماتها المميزة.
وزار الجناح المصري كل من السفير شريف البديوي سفير مصر بالإمارات، والمستشار وائل فتحي القنصل العام بالإنابة بدبي.
وحرصت مصر للطيران على إقامة جناح دعائي لخدمة المشاركين في المؤتمر، وشرح الخدمات والعروض الترويجية الجديدة، ويعتبر هذا المعرض خطوة هامة في إطار الدور الذي تلعبه الشركة الوطنية في تشجيع السياحة المصرية من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تمثيل مصر في كافة المحافل الدولية، كونها من أكبر الدول ثقلًا في المنطقة، ولا يُمكن عدم تواجدها في مثل هذه المناسبات.
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