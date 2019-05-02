وزير الأوقاف يعتمد ٦ ملايين جنيه إعانات للأسر المحتاجة والمرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، ستة ملايين جنيه، إعانات للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي للتخفيف عن الأسر بمناسبة شهر رمضان المبارك، ضمن اهتمامها بخدمة المجتمع.
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