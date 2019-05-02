بالصور.. مطار القاهرة يتزين لاستقبال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
زينت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، صالات السفر والوصول بمختلف مباني الركاب بالمطار بالزينة الرمضانية والفوانيس ابتهاجًا بالشهر الكريم.
وأصدر الطيار أحمد جنينه، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليماته بتنفيذ توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتشكيل فريق عمل من المنسقين والعلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ووصول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، وتكثيف العلامات الارشادية للتعريف بصالات المطار، وتم تجهيز أماكن للمودعين والمستقبلين للمعتمرين لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترات ارتفاع الحرارة خاصة أوقات الصيام.
وعقد "جنينه"، عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية مع المهندس أحمد فوزي، ومختلف الإدارات المختصة بالشركة، وكذلك الجهات العاملة بالمطار لإنهاء الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، ومواجهة كثافة التشغيل من شركات الطيران بمختلف مباني الركاب.
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