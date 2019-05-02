عضو في مجلس النواب الليبي ..زعيم تنظيم داعش الارهابي أثبت أن عدوه الاول هو الجیش اللیبي

. قال عضو مجلس النواب عن مدينة الخمس إبراهيم أبو بكر إن ظهور زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأعين منذ سنوات دليل قاطع على أن الحرب التي يخوضها الجیش الوطني في طرابلس هي في المقام الأول على الإرهاب.
و أوضح في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط ” اليوم الأربعاء أن زعيم تنظيم داعش أثبت بحديثه هذا أن عدو الجماعات الإرهابية الأول هو الجیش اللیبي حيث مضى البغدادي بالقول :”نبارك لإخوانكم في ليبيا ثباتهم وعملياتهم المباركة، ودخولهم إلى بلدة الفقهاء وهم يعلمون أن معركتهم هي معركة استنزاف وطالبهم بمزيد من استنزاف أعدائهم في مقدراتهم البشرية والعسكرية واللوجيستية وفي كل شيء”.
يشار إلى أن القوات المسلحة تخضوض معارك عنيفة مع مسلحي الرئاسي المدعومين بعدد من المطلوبين محلياً ودولياً وعدد من قادة الجماعات المتطرفة جنوب طرابلس منذ يوم 4 افريل الماضي.
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