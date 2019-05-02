النائب العام السوداني يأمر بفتح تحقيق مع البشير

أصدر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود يوم الخميس أمرا بفتح تحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير في قضايافساد.
وسبق أن قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن
وأضاف حميدتي في ، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.
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