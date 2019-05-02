ترامب: القمع الوحشي للشعب الفنزويلي يجب أن ينتهي في أسرع وقت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "القمع الوحشي للشعب الفنزويلي يجب أن ينتهي في أسرع وقت". ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله اليوم الخميس "شعب فنزويلا يتضور جوعًا وليس لديه ماء".وأضاف "صلواتنا تواكب الشعب

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد - الثلاثاء - متهما كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراءها. ترامب قوله اليوم الخميس "شعب فنزويلا يتضور جوعًا وليس لديه ماء".وأضاف "صلواتنا تواكب الشعبالفنزويلي في معركته العادلة من أجل الحرية".وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد - الثلاثاء - متهما كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

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