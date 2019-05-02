مقتل والي تلعفر في تنظيم داعش الإرهابي بالعراق

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم، مقتل ما يعرف بـ"والي تلعفر" بتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء تلعفر. وقال إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة خاصة من قيادة عمليات نينوى تابعة للحشد الشعبي نفذت كمينا محكما شمال ناحية العياضية شمال قضاء تلعفر قضت خلاله على ما خاصة من قيادة عمليات نينوى تابعة للحشد الشعبي نفذت كمينا محكما شمال ناحية العياضية شمال قضاء تلعفر قضت خلاله على مايعرف بوالي تلعفر في "داعش" يدعى وحيد أمنية مع مرافقه الشخصي.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن - بين فترة وأخرى - عن مقتل واعتقال العديد من عناصر وقياديي تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".

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