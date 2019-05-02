مقتل والي تلعفر في تنظيم داعش الإرهابي بالعراق

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم، مقتل ما يعرف بـ"والي تلعفر" بتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء تلعفر.
وقال إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوةخاصة من قيادة عمليات نينوى تابعة للحشد الشعبي نفذت كمينا محكما شمال ناحية العياضية شمال قضاء تلعفر قضت خلاله على ما
يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن - بين فترة وأخرى - عن مقتل واعتقال العديد من عناصر وقياديي تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".
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