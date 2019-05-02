ميركل تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد حول الأزمة الليبية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف مشترك حيال الأزمة الليبية التي سهلت بروز مجموعات مسلحة متشددة في منطقة الساحل.

وقالت ميركل - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الخميس "إنه يتعين علينا أن نعمل الآن على حل سياسي في ليبيا ؛ الأمر الذي سيكون مهما

لمستقبل المنطقة"، مشيرا إلى ضرورة الوصول لاتفاق ومقاربة أوروبية حول تلك الأزمة، لأن ثمة وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي.وتابعت "سأقوم بكل ما في وسعي ليكون الموقف الإيطالي والفرنسي منسقا، ولا تكون ثمة أصوات ومواقف مختلفة في أوروبا".وأضافت ميركل "لن نجد حلا لليبيا وحدنا كأوروبيين، سنحتاج إلى خبرة الاتحاد الأفريقي، رغم أن الاتحاد الأفريقي حذر دائما، وحذرنا أيضا دائما من التدخل في ليبيا، إلا أن علينا الآن أن نفكر معا في المستقبل".وتزامنت زيارة المستشارة لعاصمة بوركينا فاسو مع قمة رؤساء مجموعة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وتنفذ عملية عسكرية ردا على الهجمات الإرهابية المتكررة في الساحل.