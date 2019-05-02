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الرئيس الجزائري يعزل عددًا من المسؤولين الكبار

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 قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، إنهاء مهام بوعبانة شوهاد مدير للمنظومات والوسائل المعلوماتية بالرئاسة

الجزائرية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن بن صالح أنهى أيضًا مهام

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آيت عرقوب عبد الكريم مدير المواكب الرسمية والنقل بالرئاسة.
كما قرر بن صالح اليوم أيضًا إنهاء مهام محمد سبايبي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

 

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