واصلت ميليشيا الحوثي، استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن ميليشيا الحوثي قصفت، اليوم الخميس، مواقع الجيش، في منطقة
كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.
كما استهدفت الميليشيا بقصفها المدفعي، مواقع قوات الجيش، في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يستهدف مواقع الجيش اليمني في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.