الحوثي يستهدف مواقع الجيش اليمني في الحديدة

واصلت ميليشيا الحوثي، استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن ميليشيا الحوثي قصفت، اليوم الخميس، مواقع الجيش، في منطقة

كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.كما استهدفت الميليشيا بقصفها المدفعي، مواقع قوات الجيش، في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.