لافروف: مجموعة دولية لمواجهة التدخل الأمريكي المحتمل بفنزويلا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستنشئ مجموعة من الدول لمواجهة التدخل العسكري الأمريكي المحتمل في فنزويلا، مؤكدا أن عملية تشكيل هذه المجموعة جارية في الأمم المتحدة.
وقال لافروف - في تصريح صحفي اليوم - "سنقوم بتعبئة مجموعة من الدول، التي تحترمميثاق الأمم المتحدة مثلنا، لمواجهة مثل هذه الخطط الأمريكية، وتشكيل مثل هذه المجموعة يجري حاليا في الأمم المتحدة".
وأكد غياب التوافق بين بلاده والولايات بشأن الأزمة في فنزويلا، وقال إن موسكو وواشنطن اتفقتا على
واعتبر أن موقف بلاده بشأن فنزويلا يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بينما موقف واشنطن يتمثل في تعيين قائم بأعمال الرئيس في دولة أخرى ومطالبة السلطات الشرعية بالاستسلام وتهدد باستخدام القوة وتفرض عقوبات خانقة من أجل تغيير النظام في فنزويلا. وتابع "برغم أن مواقفنا غير متوافقة، فإننا على استعداد للحوار".
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