الرئيس الإيطالي: العلاقات الفرنسية الإيطالية "قوية للغاية" ولا حاجة لصنع السلام

ذكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس، أن العلاقات الفرنسية الإيطالية "قوية للغاية" لدرجة أنه "ليس هناك حاجة" لأن تصنع الدولتان السلام.

وقال ماتاريلا، بعد زيارته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قصر في وادي لوار، حيث توفى الرسام ليوناردو دافينشي قبل 500 عام، إن الصداقة بين فرنسا وإيطاليا "التي أعيد التأكيد عليها اليوم من جانبي ومن جانب الرئيس ماكرون، هي صداقة يمكن أن تصمد أمام أي شيء".

أقرأ أيضاً... افتتاح ركن للكتاب الفرنسي في مكتبات جامعة الشارقة

وجرى جذب الذكرى السنوية إلى خلاف دبلوماسي بين الرئيس الفرنسي الليبرالي والحكومة الإيطالية الشعبوية، ولكن ماكرون أشار إلى المبادلات خلال عصر النهضة، مثلما انتقل الرسام إلى فرنسا في 1516 كدليل على الروابط القوية بين الدولتين الجارتين.

وشدّد ماكرون قائلا: "هذا ما يجعل العلاقة بين دولتينا ومواطنينا غير قابلة للتخريب.. إنها أقوى وأعمق مما نحن عليه في مستوانا".