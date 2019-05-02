نزوح أكثر من 56 ألف شخص في شرق افغانستان بعد تجدد العنف

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن موجة جديدة من أعمال العنف في مقاطعتين بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، شرّدت أكثر من 56 ألف شخص.
ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير إلى أن 56،329 شخصاً نزحوا في مقاطعتي خوجياني وشيرزاد، بدءاً من نهاية أبريل الماضي.
وقال عطالله خوجياني، المتحدث باسم حاكم نانجارهار، إن عمليات النزوح جاءت نتيجة للقتال الذي بدأ قبل ثمانية أيام بين متمردي طالبان وتنظيم "داعش".
وأضاف أن القوات الأفغانية دفعت الجماعتين، ونفذت أيضاً غارات جوية في المقاطعتين لمساعدة القوات البرية، مشيراً إلى أن القتال هدأ في الوقت الحالي.
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واشتبك مقاتلو طلبان وداعش في الإقليم في عدة مناسبات، مخلفين العشرات من القتلى في الجانبين.
ولكن المدنيين عانوا وطأة الصراع الوحشي الجار في أفغانستان. وبحسب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، تشرد نحو 80 ألف شخص من الأول من يناير إلى 22 أبريل الماضيين.
وأفادت التقارير بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تشردوا العام الماضي في أفغانستان بلغ أكثر من 380 ألف شخص.
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