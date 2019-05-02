كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الرئاسي: نرفض وقف إطلاق النار قبل انسحاب قوات حفتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت حكومة الوفاق الوطني، تمسكها برفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار في طرابلس لا يتضمن عودة قوات الجيش اللببي بقيادة خليفة حفتر إلى مواقعها شرق ليبيا.

وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، مهند يونس، في مؤتمر صحفي، عقد بعد اجتماع الحكومة لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، أن "الحكومة ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل انسحاب قوات خليفه حفتر من طرابلس إلى الأماكن التي جاءت منها، مشددا على أن الحكومة أكدت على أنه "لم يعد هناك دور لحفتر في أي حل سياسي مستقبلي".

وأكد يونس أن الحكومة "سيكون لها ردا واضحا على الدول الداعمة لخليفة حفتر، والتي تسعى لبناء أنظمة ديكتاتورية".

ولفت إلى أن "الدول الداعمة لحفتر مدته حديثا بالأسلحة المتطورة والتي دخلت ليبيا عبر البر من دول نشترك معها في الحدود"، قائلا: "سيطرنا على عدة مواقع للقوات المهاجمة وجدنا ذخائر مصنوعة في دولة عربية معروفة لكننا سنفصح عنها في الوقت المناسب وسنرد على تدخلها في شؤوننا".