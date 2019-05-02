كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدرس عقوبات جديدة على البتروكيماويات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على مبيعات إيران من البتروكيماويات وتجارة التجزئة.
وأكدت الصحيفة اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستشمل بنوكاً وشركات إيرانية بهدف وقف تجارة ومبيعات البتروكيماويات إلى سنغافورة، إضافة لمبيعات السلع الاستهلاكية إلى أفغانستان.
يذكر أن واشنطن أعلنت في نهاية أبريل الماضي، أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، ومطالبتها الدول بوقف وارداتها النفطية من طهران اعتباراً من مايو ، وإلا واجهت إجراء عقابياً.