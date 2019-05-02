كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدرس عقوبات جديدة على البتروكيماويات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على مبيعات إيران من البتروكيماويات وتجارة التجزئة.

وأكدت الصحيفة اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستشمل بنوكاً وشركات إيرانية بهدف وقف تجارة ومبيعات البتروكيماويات إلى سنغافورة، إضافة لمبيعات السلع الاستهلاكية إلى أفغانستان.