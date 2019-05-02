الجزائر: سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية بولاية الوادي

أفادت وسائل إعلام جزائرية بسقوط طائرة هليكوبتر عسكرية اليوم الخميس، قرب مطار قمار بولاية الوادي، ما أدى إلى إصابة قائدها ومساعده.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن الطائرة سقطت بمنطقة فلاحية مسماة "البدوع" لحظة إقلاعها بعد صعودها لارتفاع 20 مترا.

وحسب الصحيفة، تعرضت الطائرة لعطب ما أدى إلى سقوطها في منطقة رملية، مشيرة إلى تدخل وحدة الحماية المدنية بقمار وبدعم من الوحدات الرئيسية.

ولفتت إلى نقل قائد الطائرة ومساعده إلى مستشفى بولاية الوادي.