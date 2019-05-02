كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاهل البحرين يدعو إلى مواجهة الأفكار المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عاهل مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، إن هناك حاجة ماسة إلى تقوية الجبهة الوطنية وتعميق الشراكة الدولية والتعاون بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية والدينية والحقوقية.

وقال عاهل البحرين، في كلمة وجهها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (غداً الجمعة) ونقلتها وكالة أنباء البحرين، إن "هذا التعاون مطلوب من أجل ترسيخ روح المواطنة الصالحة وتكريس القيم الإنسانية الداعية إلى التسامح والاعتدال والتعايش بين الأديان والثقافات والحضارات، والحفاظ على الأمن القومي والنظام والآداب العامة، ونبذ العنف والأفكار المتطرفة، وفق ما تؤكده التعاليم الدينية والمواثيق الدولية كافة، نحو مجتمعات مسالمة وآمنة ومزدهرة".

وأضاف، أن هذه الحاجة تنبع من واقع ما "تشهده المنطقة والعالم من اضطرابات أمنية وموجات متزايدة من إثارة للفتن والانقسامات، وتحريض على الكراهية والعداوة والإرهاب، لاسيما في ظل العصر الرقمي وتنامي شبكات التواصل الاجتماعي".