كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأونروا" تعقد مؤتمر دولي هام للمانحين في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، إن مؤتمراً دولياً هاماً للمانحين سيعقد في سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.

وأكد مشعشع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، إن الوكالة بحاجة إلى مليار و200 مليون دولار لتوفير كامل خدماتها، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة.

وقال، إن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية على صعيد الملف السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل الوكالة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المتبرعة سيما الولايات المتحدة الأمريكية تشكك بشرعية الوكالة واستمرارها.