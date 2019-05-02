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ترامب يدعو إلى إنهاء القمع الوحشي في فنزويلا

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الخميس 02/مايو/2019 - 06:37 م

ترامب يدعو إلى إنهاء القمع الوحشي في فنزويلا
دونالد ترامب
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وكالات

 

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى إنهاء "القمع الوحشي" في فنزويلا حيث دعا الرئيس نيكولاس مادورو الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين" غداة تظاهرات جديدة مناهضة له.
وصرح ترامب في البيت الأبيض، "صلواتنا تواكب الشعب الفنزويلي في معركته العادلة من أجل الحرية"، مضيفاً "القمع الوحشي للشعب الفنزويلي يجب أن ينتهي سريعاً".
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