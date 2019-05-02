كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": الأولوية في ليبيا مكافحة التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس إن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار وحل الأزمة الليبية "التي طال أمدها".

وكتب قرقاش عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر": أتاح اتفاق أبوظبي الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. وأضاف الوزير، "تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وتعرقل أي حل سياسي للأزمة"، منوها بأن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في البلاد.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أوائل شهر أبريل الماضي، إذ بدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر زحفه نحو المدينة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، وأسفر القتال المستمر خلال ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 250 شخصا، حسب التقييمات الأممية.