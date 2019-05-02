المجلس العسكري بالسودان يسعى لحل الخلاف مع قوى التغيير

وقال المجلس في بيان أن " نظار وأمراء وسلاطين السودان قدموا لنائب رئيس المجلس تطورات جهود مبادرتهم الخاصة بتجاوز نقاط الخلاف والعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، أنه تسلم من من وفد الإدارات الأهلية مبادرتها لتجاوز الخلاف بين المجلس الانتقالي وبين قوى إعلان الحرية والتغيير بشان ترتيبات الفترة الانتقالية .

وأوضح الناطق الرسمي لتجمع نظار وأمراء وسلاطين السودان بابكر عمر إبراهيم، أن اللقاء "هدف إلى إحداث تقارب بين الطرفين وصولا إلى اتفاق يقود البلاد إلى مرحلة جديدة".

وأضاف "أنهم التقوا أمس بممثلي قوى الحرية والتغيير الذين أكدوا لهم أنهم سيواصلون اجتماعاتهم مع المجلس العسكري حتى الوصول إلى اتفاق".

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وكان ضباط سودانيون قدموا مقترحا إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن طريقة الحكم المختلف عليها خلال الفترة القادمة.

وأرسل الضباط مذكرة إلى المجلس العسكري تقترح عليه "تكوين مجلس سيادي بعدد محدود مناصفة مع المدنيين مع الاحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس للعسكريين".

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية فقد طالب الضباط المجلس بـ"إعادة هيلكة الأجهزة الإعلامية بدمج الفضائيات وبث برامج موحدة".

كما دعا الضباط إلى أهمية تغيير رموز النظام السابق ممن يعملون في المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات.