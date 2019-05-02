كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف وبومبيو يلتقيان الأسبوع المقبل في فنلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 6 مايو في إطار الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فنلندا.

وقال المصدر للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان من المخطط لقاء لافروف: "هو (لافروف) سيكون هناك. أتوقع أن تكون لدى وزير الخارجية الأمريكي هذه الإمكانية". وأضاف: "أعتقد أن فنزويلا ستكون جزءا من الحوار".

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