كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: عمليات الجيش الأمريكي قتلت نحو 120 مدنياً في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في تقرير، اليوم الخميس، إن "عمليات الجيش الأمريكي قتلت نحو 120 مدنياً، وأصابت 65 آخرين في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال، في العام 2018، غير أن الأعداد جاءت أقل بكثير مما ذكرته جماعات مراقبة.

وأظهر التقرير السنوي، الذي يطلبه الكونجرس انخفاضاً كبيراً، بالمقارنة مع مقتل نحو 800 مدني في 2017، فيما يرجع جزئياً إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأظهر التقرير الذي يقع في نحو 20 صفحة، ويرصد العمليات العسكرية الجوية والبرية أن 76 مدنياً قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان في 2018، وقتل 48 في العراق وسوريا، كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال.

وتابع التقرير، أن تقييم البنتاون يفيد بعدم سقوط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن.

وجاء عدد القتلى المدنيين في التقرير أقل بكثير من تقديرات جماعات مراقبة.

وقالت منظمة العفو الدولية وجماعة إيرو ورز للمراقبة، في تقرير نشر في أواخر أبريل(نيسان)، إن "الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش من الرقة في سوريا في 2017، أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني".

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وفي فبراير(شباط)، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إن "1185 مدنياً قتلوا في عمليات نفذتها قوات موالية للحكومة في 2018".

وقال تقرير البنتاجون إن تباين أعداد القتلى المدنيين في تقديرات الجيش الأمريكي وتقديرات بعثة الأمم المتحدة يرجع إلى استخدام منهجيات مختلفة.

وقالت كانديس تريش المتحدثة باسم البنتاجون إن هذا هو العام الأول الذي يكون فيه التقرير كاملا غير سري.

وأضافت: "رغم أن سقوط ضحايا مدنيين جزء مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، لا توجد قوة في التاريخ أكثر التزاما بالحد من إيذاء المدنيين من الجيش الأمريكي الذي يطبق بشكل دوري معايير أكثر حماية للمدنيين مما يتطلبه قانون الصراع المسلح".