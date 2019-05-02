كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية والتغيير في السودان: الوثيقة قابلة للنقاش والتعديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تقديم وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل. وأضافت "قوى الحرية والتغيير" أنها طلبت من المجلس العسكري الاتتقالي الرد على رؤيتهم سريعا وبشكل مكتوب. وبينت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا بل جزء منه. وأفاد المتحدث باسم "الحرية والتغيير" بأن القوى تعمل بشكل جدي على إصلاح القضاء في السودان. Advertisements وسلمت "قوى الحرية والتغيير" في وقت سابق الخميس الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.

وأكدت "قوى الحرية والتغيير" في بيان أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة، عار تماما عن الصحة.

وأفادت القوى بأنها ستعمل دائما على كشف الحقائق والمستجدات أولا بأول، عبر إعلام تجمع المهنيين السودانيين.

وأشارت "قوى الحرية والتغيير" في البيان إلى أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل في مجلس السيادة.