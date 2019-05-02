كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضغوط دولية لإعادة السراج وحفتر للمفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين أمريكيين يجرون مشاورات مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين وشركاء دوليين للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خلفية حفتر مجددًا إلى طاولة المفاوضات.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم الجهود التي يقوم بها الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ومهمة الدعم الأممية للمساعدة على تفادي التصعيد ورسم مسار إلى الأمام يوفر الأمن والازدهار لكل الليبيين.

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ودعا المسؤول، الذي لم يسمه الموقع الأمريكي، الأطراف الليبية إلى العودة سريعًا إلى الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي يتوقف نجاحها على وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها، لافتًا إلى أن السلام والأمن الدائمين سيتوفران فقط من خلال الحل السياسي.

وآخر لقاء جمع حفتر والسراج في أبوظبي يوم 2 مايو الماضي برعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وفي باريس يوم 25 يوليو الماضي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.