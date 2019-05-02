كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المنصور": المليشيا الحوثية حولت مستودع بالحديدة لمخزن أسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق بإسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، قامت بالاستيلاء على أحد المستودعات في مدينة الحديدة وتحويله إلى مخزن أسلحة.

وقال المنصور، إن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذت ضربات جوية على تلك المخازن بعد منتصف الليل، حرصاً على سلامة المدنيين ودمرتها دونما وقوع أي إصابات بشرية.

وأضاف: ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن الجوية على تلك المخازن مشروعة والتزمت بقواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليا.