رسمياً.. النجم تشافي يعلن إعتزاله

قرر النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، الإسم السابق في صفوف برشلونة، وضع نقطة نهاية لمشواره الكروي، بإعلان إعتزاله اللعب بنهاية الموسم الرياضي الجاري، الذي يمثل فيه فريق السد القطري.

وأكد تشافي في خطاب وجهه إلى وسائل الإعلام وأيضا الجماهير الكروية، بأن نهاية الموسم الرياضي سيكون الأخيرة له في الملاعب الكروية، حيث سيتجه لمواصلة التكوين لولوج عالم التدريب.

وساهم تشافي هيرنانديز في تتويج فريقه السد القطري بلقب الموسم الرياضي الجاري، على أن تكون بوابة عودته مجدداً للملاعب كمدرب خلال السنوات المقبلة حسب ذكره.