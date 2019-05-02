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انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. رؤية قوى الثورة للمرحلة الانتقالية تصل إلى الجيش والان مع التفاصيل
وجاء في الوثيقة أن "المجلس التشريعي الانتقالي يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40%".
وبالنسبة إلى مجلس الوزراء الانتقالي قالت: إنه "يتكون من رئيس ونائب و17 وزيراً بحد أقصى، تختارهم قوى الحرية والتغيير".
أما "مجلس السيادة الانتقالي فسيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى"، وفق الوثيقة ذاتها.وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري؛ كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين.وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
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