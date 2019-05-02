واشار تقرير صحيفة "لوفيغارو" إلى أن "باريس تدين لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لاستقبال بغداد العديد من الارهابيين الفرنسيين المحتجزين في سجون الأكراد السوريين"، مبيناً ان "سجون بغداد استقبلت بشكل رسمي 14 عنصرا من داعش يحملون الجنسية الفرنسية".
وبينت الصحيفة الفرنسية أن "أعدادا آخرين سيتم إضافتهم إلى هذه القائمة".
واضافت ان "العراق يطلب 1.8 مليار دولار من الدول الغربية لإدارة عبء إدارة المئات من السجناء غير المرغوب فيهم بوطنهم الأم".
ونقل تقرير الصحيفة، عن خبراء في العلاقات الفرنسية العراقية، القول إن "العراقيين قدموا خدمة رائعة لفرنسا.. ومن غير الواضح ما إذا كان الفرنسيون المنقولين الى العراق بالفعل اياديهم ملطخة بالدماء العراقية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "بغداد تغطي بعض الأشياء"، مبينة ان "حكومة بغداد نست عمداً أن هؤلاء الناس غادروا فرنسا بسهولة بين عامي 2013 – 2014، إذ يمكن للعراق محاسبة فرنسا، لكن عبد المهدي لا يريد أن يواجه أي مشاكل مع باريس ".
واشارت الى ان "بغداد تطلب إعادة التوازن للموقف الفرنسي لصالح القوة المركزية على حساب الأكراد العراقيين"، مضيفاة"في المقابل فرنسا ترغب في امتلاك منشآت من الأراضي العراقية حتى تتمكن قواتها الخاصة المنتشرة في سوريا من التراجع هناك ، عندما يغادر الجنود الأمريكيون شمال شرق سوريا".
ونوهت الى أن "بغداد تتفاوض أيضًا على الحفاظ على الوجود العسكري الفرنسي في العراق حيث لا يزال 1200 جندي فرنسي متمركزين هناك".
وكشفت تقارير صحفية الشهر الماضي، أن العراق اقترح على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 'لوفيغارو' تكشف عن استقبال بغداد 14 داعشيا فرنسيا مقابل اسلحة ومعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.