العراق يسلم 84 طفلا من ابناء الدواعش الى طاجيكستان

وقالت الوزارة في بيان لها تابعته الخليج 365، ان "84 طفلا جميعهم من طاجيكستان اجبروا على الانضمام إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد اهاليهم".

واضافت أنه "تمت إعادة الأطفال في رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشانبي".

وفي شباط ذكرت الوزارة أنها تسعى إلى إعادة 75 طفلا من العراق حيث تقضي 43 امرأة طاجيكية احكاما بالسجن لارتكابهن جرائم تتعلق بالارهاب، وأقر وزير الخارجية الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين أن اعادة هؤلاء السجينات إلى طاجيكستان أكثر صعوبة بكثير.

