نصر الله يحذر العراقيين من ترامب

وقال نصر الله في كلمة له، تابعتها الخليج 365، "أحذر إخواننا بالعراق من ترامب لأنه قال إن النفط العراقي له وهو ينفذ وعوده الانتخابية".

وأضاف "أتحدث بناء على معطيات أنه سيتم تفعيل عمل داعش في العراق وسوريا"، مؤكداً أن "وظيفة داعش لم تتنه بعد وهو ما زال يمثل تهديداً".

ولفت نصر الله الى أن ""هناك جوا تنشره دول الخليجية وإسرائيل وأمريكا بأن هناك حرباً على لبنان، وهذا هدفه الضغط على لبنان".



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