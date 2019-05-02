وأصدرت أسرة الكساسبة، بيانا أكدت فيه أن "الإرهابي، صدام الجمل، كان مسؤولا عن إحراق نجلهم معاذ عام 2015، وسيتم إعدامه".

وكان الجمل، المتهم بإحراق الكساسبة، والمحتجز في العراق حاليا، نفى أن "تكون له علاقة بإحراق الكساسبة".

في حين أكدت عائلة الكساسبة أنه كان يشغل منصب "والي شرق الفرات" في تنظيم "داعش" وفي تلك المنطقة أسقطت طائرة معاذ.

وأسرالكساسبة من قبل مسلحي "داعش" بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد "داعش" في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت أسرة الكساسبة في بيانها: "وردنا قبل قليل أن السلطات الأمنية العراقية ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي صدام الجمل (سوري الجنسية)، أحد المتهمين بعملية قتل الشهيد البطل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، والذي صدر بحقه حكم الإعدام قبل فترة وجيزة، وتمّت المصادقة عليه من الجهات العليا العراقية".



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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة الكساسبة تطالب العراق بتسليم 'الداعشي' الذي احرق ولدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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