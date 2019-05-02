السجن والغرامة بحق إعلامية لبنانية 'سخرت من الذات الالهية'

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، كانت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الكويت منذ 18 عاما، والتي تقدم برنامج "سوالف ضحى"، قد ذكرت عبارة في إحدى حلقات برنامجها، الذي يبث على قناة الشاهد الكويتية، واعتبرت الجهات المسؤولة، أن ما قالته أبو مراد، حمل السخرية والعيب في الذات الإلهية.

من جانبها، أوضحت جورجيت أن كلامها جاء مجتزأ وأنها لم تقصد "السخرية من الذات الإلهية"، وفيما شددت على احترامها لكل الديانات وأن "اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم"، أشارت إلى إيمانها بأن الله فوق الجميع، وأنها فقط كانت تريد حث الناس على العمل وعدم التواكل.

