السجن والغرامة بحق إعلامية لبنانية 'سخرت من الذات الالهية'

من جانبها، أوضحت جورجيت أن كلامها جاء مجتزأ وأنها لم تقصد "السخرية من الذات الإلهية"، وفيما شددت على احترامها لكل الديانات وأن "اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم"، أشارت إلى إيمانها بأن الله فوق الجميع، وأنها فقط كانت تريد حث الناس على العمل وعدم التواكل.
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