إيران تحظر على الآباء اختيار أسماء غربية لأبنائهم

وقال تقرير الصحيفة، إن إيران منعت الآباء من اختيار أسماء "غير إسلامية" و "غربية" لأبنائهم، في خطوة تهدف إلى تكريس الهوية الدينية والوطنية.

ونقل التقرير عن وزير الداخلية قوله إن الأسماء المحظورة تتضمن بعض التي سادت قبل الثورة الإسلامية في إيران "وكذلك الأسماء التي تروج للحضارة الغربية بما فيها جيكاردو وفانوسكا".



وأضاف أن المواليد الجدد لا ينبغي أن يكون لهم أسماء تذكر الشعب بنظام الشاه.

وبحسب التقرير فإن وزير الداخلية أكد أنه "من الآن لن يكون هناك مكان لأسماء فاجرة أو غير إسلامية"، مؤكداً على ضرورة الدفاع عن الهوية الدينية والوطنية للبلاد.

