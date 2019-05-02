



واضافت ان "هذا الحديث عار عن الصحة وأن سفيرة البلاد في أمريكا لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من جانبها أي تصريح في هذا الشأن". وقالت السفارة السعودية لدى أذربيجان في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية".واضافت ان "هذا الحديث عار عن الصحة وأن سفيرة البلاد في أمريكا لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من جانبها أي تصريح في هذا الشأن". وبينت السفارة أن "تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تنفي صحة الأنباء عن دعمها لمشروع قرار أمريكي يخص الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.