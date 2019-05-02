السعودية تنفي صحة الأنباء عن دعمها لمشروع قرار أمريكي يخص الأرمن

واضافت ان "هذا الحديث عار عن الصحة وأن سفيرة البلاد في أمريكا لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من جانبها أي تصريح في هذا الشأن".
وبينت السفارة أن "تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".
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