"تقييم الحوادث" باليمن: تدمير مخازن الأسلحة بالحديدة مطابق للقانون الدولي

قال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور: إن الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف على مخازن الأسلحة التي استولت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، كانت صحيحة ومطابقة للقانون الدولي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الضربة التي استهدفت مخازن الأسلحة في مدينة الحديدة تمت بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، حرصا على سلامة المدنيين، ودمرتها دون وقوع أي إصابات بشرية".



وتابع المنصور: إن" قوات التحالف استهدفت أيضا تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة في معسكر للشرطة العسكرية بصنعاء".

واستولى الحوثيون على مستودعات الغذاء في الحديدة، وقاموا بتحويلها إلى مخازن للأسلحة، بجانب عدد من المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات في محاولة للتمويه على قوات التحالف.

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والأربعاء، كشف الجيش اليمني عن مقتل 140 مدنيا جراء الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وذلك منذ توقيع اتفاق ستوكهولم وسريان الهدنة الإنسانية في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال متحدث الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، في مؤتمر صحفي بمأرب: إن "الخروقات الحوثية التي تجاوزت 3800، تسببت في مقتل 140 مدنيا وإصابة 811 آخرين".

وتوعد بالرد على تصعيد الحوثي في الخروقات جنوب الحديدة، لافتاً إلى أن القوات الحكومية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف مواقعها من قبل الانقلابيين.