مجلس الأمن يدرج زعيم «جيش محمد» على قائمة الإرهاب

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زعيم جماعة "جيش محمد"

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إدراج زعيم جماعة "جيش محمد" الباكستانية، مسعود أزهر على قائمة الإرهاب العالمي بعد أن أزالت الصين اعتراضها على تصنيفه. وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن لجنة العقوبات 1267 الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في مجلس الأمن الدولي أعلنت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إدراج أزهر على قوائمها للإرهاب بسبب صلاته بتنظيم "القاعدة". وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أن مجلس الأمن الدولي، أدرج اسم مسعود أزهر زعيم تنظيم "جيش محمد" المحظور في باكستان بقائمة العقوبات الدولية.

وشدد "فيصل" على أن باكستان ستبدأ فورا في تطبيق العقوبات كما تفعل دائما مع قضايا الأمم المتحدة.وأضاف فيصل، خلال مؤتمر صحفي، أن "إدراج اسم أزهر في القائمة السوداء التي وضعها مجلس الأمن الدولي، وتضم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين - ينص على حظر سفره للخارج فضلًا عن تجميد أصوله المالية وقدرته على شراء الأسلحة".يأتي

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