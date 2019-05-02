انت الان تتابع لافروف: موسكو لم تطلب من مادورو عدم مغادرة فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف رفض يوم الخميس تأكيدات المسؤولين الأمريكيين بأن موسكو حثت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على عدم مغادرة البلاد على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك ووصفها بأنها غير صحيحة.

ونقلت الوكالة كذلك عن لافروف قوله إنه لا يمكن التوفيق بين موقفي روسيا والولايات المتحدة حيال فنزويلا لكنهما اتفقا على مواصلة المحادثات.