الان تتابع رويترز: حشود ضخمة تتدفق على اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 7:34 م, 2 مايو 2019 م التعليقات: 0 تدفقت حشود ضخمة على الاعتصام بمحيط وزارة الدفاع بالسودان للمشاركة في مظاهرة مليونية، بحسب وكالة رويترز.

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