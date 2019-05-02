مسؤولون أميركيون: من حق السعودية الدفاع عن نفسها.. والحوثيون خبراء في إضاعة الوقت

جدة - عمرو شويل أكد مسؤولون أميركيون أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها، مشيرين إلى أن وجود صواريخ في اليمن تهدّد أراضي الدول الجارة أمر غير مقبول على الإطلاق وحان الوقت أن يطبّق الحوثيون بنود استوكهولم.

وأضافوا في تصريحات لـ”العربية. نت”، أن الحوثيين خبراء في إضاعة الوقت والخوض في التفاصيل لتأخير أي خطوة وهم يعيقون الانسحاب من الحديدة.

كما حذّر المسؤولون من أن الموفد الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، حاول مرات كثيرة مع الحوثيين، وذهب إلى صنعاء أكثر من مرة، وسيدلي في الخامس عشر من هذا الشهر ببيان أمام مجلس الأمن الدولي، بعد ذلك لن ينتظر الموفد الدولي ولا الأطراف الدوليون موقف الحوثيين، وستبدأ مسيرة جديدة في اليمن حيث لا يملك الحوثيون “حق النقض” وستدعم الولايات المتحدة الحكومة اليمنية الحالية في مساعيها، كما أن الولايات المتحدة ستدعم إعادة بناء الشرعية اليمنية على الأراضي التي تسيطر عليها.