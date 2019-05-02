"حماس" ترحب بمبادرة الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس لإنهاء الانقسام

رحّبت حركة "حماس" بـ"مبادرة محلية لإنهاء الانقسام الفلسطيني ومواجهة "صفقة القرن" الأميركية، أطلقها الإثنين الماضي، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام ​القدس​ الأب ​مانويل مسلم​"، معتبرةً "أنها مبادرة جدية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية لتوحيد الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام". وأكدت الحركة "ضرورة حماية ​القضية الفلسطينية​، وتحصين فرص صمود وثبات الشعب؛ من خلال استثمار هذه المبادرة إلى جانب المبادرات الوطنية الأخرى"، مطالبةً بـ"تطبيق الاتفاقات الموقعة من أجل مواجهة التحديات المقبلة، والتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية كافة".

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