الطاقة الروسية: نفط خال من التلوث وصل عبر خط أنابيب دروجبا

أكدت ​وزارة الطاقة​ الروسية أن "نفطًا خاليًا من ​التلوث​ وصل إلى ​روسيا البيضاء​ عبر خط أنابيب دروجبا"، مشيرة إلى أن "جودة ​النفط​ في ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق من المتوقع أن تتحسن بحلول السابع من أيار".

وكانت ​بولندا​ و​ألمانيا​ و​أوكرانيا​ و​سلوفاكيا​ ودول أخرى قد أوقفت واردات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الأسبوع الماضي بعد أن عثرت على ملوثات يمكن أن تلحق ضررًا بمعدات التكرير.