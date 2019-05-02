أكدت وزارة الطاقة الروسية أن "نفطًا خاليًا من التلوث وصل إلى روسيا البيضاء عبر خط أنابيب دروجبا"، مشيرة إلى أن "جودة النفط في ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق من المتوقع أن تتحسن بحلول السابع من أيار".
وكانت بولندا وألمانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا ودول أخرى قد أوقفت واردات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الأسبوع الماضي بعد أن عثرت على ملوثات يمكن أن تلحق ضررًا بمعدات التكرير.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة الروسية: نفط خال من التلوث وصل عبر خط أنابيب دروجبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.