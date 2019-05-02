"أ.ف.ب": وزير العدل القبرصي قدّم استقالته بعد قضية سفاح النساء بالجزيرة

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "وزير العدل القبرصي يواناس نيكولاو (Ionas Nikolaou) قدّم استقالته، في أعقاب الغضب الشعبي جرّاء فشل السلطات في التصدّي لسلسلة عمليات قتل لم تُكتشف على مدى نحو ثلاث سنوات.

وأوضح "أنّه قدّم استقالته للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لأسباب تتعلّق بالمبادئ والضمير"، مبيّنًا أنّ "لا علاقة له شخصيًّا بالقضية الّتي اعترف ضابط في الجيش في إطارها بقتل خمس نساء وطفلتين".

مع التذكير أنّ الأسبوع الماضي، تجمّع المئات أمام القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، في وقفة احتجاجية تضامنًا مع ضحايا سلسلة القتل الّتي شهدتها البلاد، والّتي تزامنت مع اعتراف المجرم بارتكابه جريمة قتل سبع نساء، وهي أوّل عملية قتل متسلسلة ومنظّمة تشهدها قبرص.