اعتبرالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع تركيا سياسيًا واقتصاديًا"، مشيراً إلى أن "جميع المؤشرات تدل على دخولنا مجددًا في المنحى التصاعدي"، مضيفاً: "حيدنا خلال الأيام الثلاثين الأخيرة أكثر من 170 إرهابيا، وأوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من "ي ب ك" الإرهابي في إزمير".
وأكد "اننا مصممون بالتأكيد على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا"، مضيفاً: "سأتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين في تركيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: المكائد المتتالية ضد بلدنا تهدف لإخضاع تركيا سياسيا واقتصاديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.