أردوغان: المكائد المتتالية ضد بلدنا تهدف لإخضاع تركيا سياسيا واقتصاديا

اعتبرالرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع ​تركيا​ سياسيًا واقتصاديًا"، مشيراً إلى أن "جميع المؤشرات تدل على دخولنا مجددًا في المنحى التصاعدي"، مضيفاً: "حيدنا خلال الأيام الثلاثين الأخيرة أكثر من 170 إرهابيا، وأوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من "ي ب ك" الإرهابي في إزمير".

وأكد "اننا مصممون بالتأكيد على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا"، مضيفاً: "سأتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين في تركيا".